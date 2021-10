380 vagas para oficinas esportivas gratuitas serão abertas pela Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte a partir do dia 3 de novembro para criaças a partir de 6 anos e adultos. As oficinas vão acontecer no Polo Esportivo e de Lazer Dom Bosco, localizado na Rua Tabapuam, 514, bairro Dom Bosco, região Noroeste da capital.

As vagas nos turnos da manhã e da tarde serão destinadas a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, segundo a PBH. As modalidades oferecidas são futsal, boxe, judô e ginástica rítmica. No turno da noite, as oficinas serão voltadas ao público adulto, com aulas de futsal, dança, ginástica funcional e boxe.

As atividades fazem parte da etapa de estreia do complexo, que foi implantado pela Prefeitura, e será gerido pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com uma empresa vencedora de Chamamento Público. Para o chefe da pasta, Elberto Furtado, "a implantação do segundo polo reafirma a diretriz da política pública da Prefeitura de Belo Horizonte de garantir e ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, como direito social".

O imóvel que vai concentrar as atividades pertence ao município e passou por uma reforma orçada em R$ 460 milhões, feita com recursos públicos. Foram instaladas guaritas, catracas e redes elétrica e de segurança.

A prefeitura disponibilizou três canais para dúvidas e informações sobre as oficinas e o processo de inscrição. São eles o telefone 3016-5067, WhatsApp 31- 8233- 4880 e o e-mail trilhar@trilhar.org.br.

