Cemitério municipais de Belo Horizonte poderão receber visitas normalmente durante o Dia de Finados, em 2 de novembro. As medidas de funcionamento foram definidas pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e divulgadas pela prefeitura de BH nesta terça-feira (26).

De acordo com a publicação, o horário de funcionamento das unidades foi pouco alterado na comparação com dias úteis, quando abrem das 7h às 17h. No Dia de Finados, o horário será das 7h às 17h30, sem a necessidade de agendamento pelos visitantes.

Missas e celebrações na data seguem suspensas pela PBH, e não serão realizadas dentro dos cemitérios. A FPMZB ainda recomendou que "as famílias levem suas próprias flores – somente são permitidas as naturais (não haverá venda no local) – e garrafinha, pois os bebedouros estarão operando apenas na função de reabastecimento, sem consumo direto no equipamento".

Durante toda a permanência no cemitério, que não terá tempo determinado, as medidas de saúde e segurança serão mantidas, incluindo a obrigatoriedade de máscara, uso de álcool em gel e distanciamento mínimo de dois metros.

Veja os endereços e contatos dos quatro cemitérios municipais de Belo Horizonte:

Cemitério da Consolação - Rua José Gomes Domingues, 2000 – Jaqueline

Telefone: 3277-5505

Cemitério da Saudade - Rua Cametá, 585 – Saudade

Telefone: 3277-5711 ou 3277- 5712

Cemitério do Bonfim - Rua Bonfim, 1120 - Bonfim

Telefone: 3277-6040 ou 3277-6101

Cemitério da Paz - Av. Presidente Carlos Luz, 850 – Caiçara

Telefone: 3277-7199

