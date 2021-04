Belo-horizontinos de 18 a 59 anos com comorbidades, deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e gestantes e puérperas poderão se inscrever para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O cadastramento foi aberto nesta sexta-feira (30) e será encerrado na segunda (3).

As pessoas com doenças crônicas devem se cadastrar no portal da prefeitura, enquanto as grávidas e puérperas através deste link. Não serão aceitos envio por e-mail ou por telefone. O início da vacinação será divulgado assim que a PBH receber nova remessa do imunizante. A administração municipal orienta guardar a confirmação enviada por meio eletrônico para maior agilidade no dia da aplicação.

Para ser vacinado será necessário, além de realizar o cadastro, reunir documentos para comprovar a condição (exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica) e ficar atento ao calendário, que acontecerá em duas fases, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

Aqueles com deficiência permanente com recebimento do BPC não precisam se inscrever. As pessoas com comorbidades com 60 anos ou mais já estão contempladas na priorização por faixa etária. Clique aqui e veja o público incluído como prioritário nesta etapa.

Fase I

Serão vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos

Fase II

Serão vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

Pessoas com comorbidades

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes

