Trabalhadores da Saúde de 39 a 42 anos vão receber a segunda dose da CoronaVac, em Belo Horizonte, a partir desta terça-feira (25). Pessoas com comorbidades de 18 a 48 também serão vacinadas com a primeira dose nessa data - o atendimento estava previsto para quarta (26) e foi antecipado. Para ambos os públicos é necessário ter feito o cadastro até 16 de maio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os imunizantes para este público estão garantidos e não é necessário chegar cedo aos postos de aplicação das doses.

Conforme determinação do Ministério da Saúde, a vacinação para gestantes e puérperas sem comorbidades está suspensa.

Trabalhadores da Saúde

Para tomar a dose, profissionais da Saúde devem levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O horário de atendimento será das 7h30 às 16h30 em pontos fixos e das 8h às 16h30 em pontos de drive-thru.

Os endereços estão disponíveis no portal da PBH. Os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que, por questões de logística, eles são alterados frequentemente.

Pessoas com comorbidades

A vacinação para esse público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Confira os endereços.

Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário apresentar documentos como exames, receitas, relatório ou prescrição do médico. Os comprovantes devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e terem sido emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro.

Orientações:

Apresentar exames, receitas, relatório emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro;

Apresentar documento de identificação com foto;

Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 16 de maio;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

