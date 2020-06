A entrega de cestas básicas referentes ao mês de junho para os alunos da rede municipal de Belo Horizonte e outras famílias com direito ao benefício começou nesta quarta-feira (3). Os 12 itens que compõe os kits estão sendo distribuídos para que os moradores mais carentes da cidade tenham condições de manter o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.

As cestas têm arroz, açúcar, feijão, fubá de milho, macarrão parafuso, macarrão espaguete, sal refinado, óleo de soja, farinha de mandioca, leite em pó extrato de tomate e lata de sardinha. Elas devem ser retiradas, de forma escalonada, em supermercados parceiros da prefeitura. No total, quase 400 mil famílias, cerca de 1,5 milhão de moradores da capital, tem direito a receber os kits com os alimentos.

Antes de retirar os alimentos, o beneficiário deve acessar este site e fazer a consulta usando o nome e o CPF. O acesso é preciso para confirmar a escala de entrega e evitar aglomeração nas lojas. Nesta semana, a prefeitura unificou o endereço eletrônico para facilitar a busca e evitar que uma pessoa não encontre seus dados ao acessar por engano a plataforma.

Confira abaixo os grupos beneficiários que podem retirar as cestas:

● Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Belo Horizonte (matrícula ativa em 2020);

● Famílias cadastradas no CadÚnico até o dia 31/3/2020 e que tenham renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

● Famílias residentes em vilas, favelas, ocupações urbanas e conjuntos habitacionais inscritas no CadÚnico, no Sistema SUS-BH ou em programas e cadastros da Urbel;

● Beneficiários do Programa Bolsa Moradia;

● Ambulantes licenciados pela Secretaria Municipal de Política Urbana;

● Camelôs com deficiência licenciados;

● Trabalhadores informais licenciados em shoppings populares;

● Engraxates e lavadores de carro cadastrados pela Secretaria Municipal de Política Urbana;

● Carroceiros cadastrados pela BHTrans;

● Catadores de materiais recicláveis, avulsos e cooperados, cadastros pela SLU ou Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT);

● Agricultores urbanos cadastrados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar;

● Povos e comunidades tradicionais;

● Pessoas com medidas protetivas acompanhadas pela Subsecretaria de Direito e Cidadania;

● Permissionários do serviço de transporte suplementar (pessoas físicas) cadastrados pela BHTrans;

● Trabalhadores do transporte escolar cadastrados pela BHTrans;

● Famílias atendidas pelo Programa Superar cadastrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.;

● Famílias de grupos de Economia Solidária cadastrados pela Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

● Feirantes:

● Ambulantes licenciados com veículos automotores.