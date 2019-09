O projeto de obras para a avenida Vilarinho, em Venda Nova, que foi apresentado pela Prefeitura de BH no final do ano passado não será mais executado. A administração municipal informou, na manhã desta quinta-feira (19), que um novo planejamento de intervenções foi feito para a região.



O motivo, conforme a PBH, foi a constatação de que o projeto anterior não seria capaz de resolver o problema. “Foi apresentada uma primeira alternativa e quando foi feito o estudo hidrológico vimos que infelizmente não atenderia às expectativas”, explicou Henrique Castilho, gestor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).



Ele explicou que, caso fosse executado, o escopo anterior não conseguiria absorver o volume de água na confluência dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro, na região da praça do Habibs, na avenida Vilarinho. “Chegamos a várias conclusões e, agora, temos algumas alternativas que serão reservatórios subterrâneos que serão colocados ao longo das avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos”, ressaltou.



O projeto, que será desenvolvido pela PBH, foi dividido em três etapas classificadas como: TR (tempo de referência) 10 anos - projetado para chuva com ocorrência a cada década; TR 25 anos - para precipitações que ocorrem a cada 25 anos; TR 50 anos - capaz de suportar volume de água de cerca de 100 milímetros de chuva, índice parecido com a chuva que caiu em BH em 15 de novembro do ano passado quando quatro pessoas morreram em Venda Nova.



As três etapas da obra devem terminar em 2024, estimou Henrique Castilho. O custo total da intervenção aumentou. O primeiro projeto foi orçado em R$ 300 milhões, enquanto o atual custará cerca de R$ 500 milhões. Parte da verba, conforme o Executivo, sairá dos cofres da prefeitura. O restante será viabilizado por empréstimo que já foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal.