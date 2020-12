A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (24), que a data de vencimento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021, juntamente com outras taxas, ocorrerá em 15 de fevereiro do próximo ano.

Como a administração pública já havia informado, o direito ao desconto de 6% no IPTU será aplicado a cidadãos que pagarem integralmente o tributo ou anteciparem pelo menos o pagamento de no mínimo duas parcelas.

A emissão de guia, isenção de tributo, entre outros serviços, podem ser vistos aqui.

Além do IPTU, vencerão em 15 de fevereiro a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR), que varia de R$338,67 a R$677,34 a depender da quantidade de dias de coleta; a Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte (TFAT), com custo de R$152,04 por aparelho.

No caso de imóveis edificados ou não, para os quais não haja contrato de fornecimento de energia elétrica vigente, ainda haverá a cobrança da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CCIP) - R$232,07.

Alíquotas

Ainda no Diário Oficial desta quinta, a PBH divulgou as alíquotas de pagamento:

Imóveis edificados

Ocupação exclusivamente residencial:

Imóveis com valor venal até R$138.836,00: 0,60%;

Imóveis com valor venal acima de R$138.836,00 e até R$347.092,00: 0,70%;

Imóveis com valor venal acima de R$347.092,00 e até R$607.413,00: 0,75%;

Imóveis com valor venal acima de R$607.413,00 e até R$1.041.285,00: 0,80%;

Imóveis com valor venal acima de R$1.041.285,00 e até R$1.388.381,00: 0,85%;

Imóveis com valor venal acima de R$1.388.381,00 e até R$1.735.477,00: 0,90%;

Imóveis com valor venal acima de R$1.735.477,00: 1,00 %.

Ocupação não residencial e demais ocupações:

Imóveis com valor venal até R$52.059,00: 1,20%;

Imóveis com valor venal acima de R$52.059,00 e até R$173.543,00: 1,30%

Imóveis com valor venal acima de R$173.543,00 e até R$867.735,00: 1,40%;

Imóveis com valor venal acima de R$867.735,00 e até R$1.735.477,00: 1,50%;

Imóveis com valor venal acima de R$1.735.477,00: 1,60 %.

Lotes ou terrenos não edificados:

Imóveis com valor venal até R$69.414,00: 1,00%;

Imóveis com valor venal acima de R$69.414,00 e até R$520.640,00: 1,60%;

Imóveis com valor venal acima de R$520.640,00 e até R$1.041.285,00: 2,00%;

Imóveis com valor venal acima de R$1.041.285,00 e até R$1.735.477,00: 2,50%;

Imóveis com valor venal acima de R$1.735.477,00: 3,00%.

Isenções

A PBH também informou os imóveis passíveis a isenção do IPTU. São eles: