A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alterou a data de divulgação do resultado do cadastramento escolar de crianças de 0 a 2 anos da rede municipal de educação infantil para o dia 27 de dezembro.

Após a visualização do resultado, o responsável pela criança deverá clicar no link que aparecerá na mesma página para fazer o aceite da matrícula, que poderá ser efetivada até o dia 14 de janeiro.

De acordo com a PBH, o cadastramento leva em conta as vagas disponíveis na escola mais próxima do aluno, utilizando seu endereço como base. A prefeitura alerta que a vaga só estará garantida para quem fizer a confirmação da matrícula.

Central de atendimento

As famílias que possuem dificuldade de acesso à internet ou precisam de auxílio para acessar o resultado do Cadastro Escolar 2022 poderão contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação. O serviço é realizado por telefone de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados podem entrar em contato com a central de atendimento pelos números: 3246-6642; 3277-9078; 3277-8876; 32774935; 3277-9901; 3277-4732; 98646-3966; 3246-8513; 3277-7654; 3277-7386; 99913-4469; 3277-7015; 3277-7441; 99224-0731 e 3277-8895.



