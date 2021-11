O fim de semana em Belo Horizonte deverá ser de tempo chuvoso e com temperaturas mais amenas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros não passam de 25ºC, e a cidade pode enfrentar rajadas de vento e trovoadas, devido a uma frente fria que se aproxima do sudeste brasileiro.

Nesta sexta-feira (19), a previsão é de tempo nublado durante todo o dia. Pancadas de chuva podem atingir a capital a qualquer hora, com trovoadas isoladas e rajadas de vento. A temperatura mínima registrada foi de 18ºC, e a máxima pode chegar aos 25ºC.

No sábado (20), a chuva pode dar uma trégua em BH, com a previsão de ocorrências isoladas e sem a mesma intensidade desta sexta. O céu deve ficar encoberto, com pancadas isoladas e chance de chuvisco ao longo da noite. Os termômetros, segundo o Inmet, devem variar entre 17ºC e 24ºC.

A tendência será mantida para o domingo, com a diferença na queda da temperatura, que não deve passar dos 23ºC. Na toada do fim de semana, o dia será de céu nublado, com ocorrências isoladas de chuva.

Leia mais:

BH convoca moradores de 20 a 30 anos para repescagem da vacina da Pfizer

Batida entre van e caminhão deixa quatro mortos e sete feridos no Anel Rodoviário, em BH