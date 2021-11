Quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e um caminhão na madrugada desta sexta-feira (19) no Anel Rodoviário, altura do bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sentido Vitória. A van, que transportava 11 pessoas de uma mesma família, teria batido na traseira de um caminhão que estava parado na faixa da esquerda.

O motorista do caminhão, que não se feriu, contou aos militares que uma das rodas tinha se soltado e, por isso, parou, ligou o pisca alerta e afirmou ter sinalizado a via com o triângulo e também com galhas. Entretanto, a van não conseguiu frear com a pista molhada a bateu na traseira do véiculo de carga.

As sete pessoas que se feriram foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII por unidades do Samu. Os bombeiros afirmam que algumas estavam presas às ferragens, o que dificultou o resgate. O grupo tinha dez mulheres, além do motorista, que ia levá-las ao aeroporto de Confins, onde fariam uma viagem até Foz do Iguaçu, no Paraná.

A pista precisou ficar interditada para atendimento às vítimas e remoção dos veículos, sendo liberada por volta de 7h.

A circunstância do acidente ainda será investigada.

