A Prefeitura de BH vai divulgar mais um resultado dos aprovados para uma vaga na rede municipal de educação. Nesta segunda-feira (25), será a vez dos candidatos da educação infantil, com idade entre 3 e 5 anos.



Desde o dia 18 já está disponível no portal da prefeitura o resultado dos estudantes do Ensino Fundamental e EJA. Outra novidade para esse público é a prorrogação do prazo de matrícula, agora, permitido até 5 de novembro.



Para conferir o resultado é necessário informar CPF e data de nascimento do responsável. A PBH orienta que para garantir a vaga é preciso, no sistema on-line, clicar em um link para aceitar a matrícula.



Para indicar a instituição de ensino mais próxima à residência do estudante, o resultado se baseia no endereço informado durante a inscrição. O resultado para a Educação Infantil (0 a 2 anos) será divulgado em 22 de novembro.



