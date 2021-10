O resultado do cadastro escolar na rede municipal de Belo Horizonte para alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 2022 foi divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (18) - veja aqui.

Os responsáveis e candidatos podem acessar a lista através do portal da PBH. A resolução indica a escola com vagas mais próxima, utilizando-se como base o endereço do candidato. A vaga será garantida apenas para quem aceitar o registro.

Após a visualização do resultado, a família deve clicar em um link para fazer o aceite da matrícula. Será possível realizá-la até 29 de outubro.

O cadastramento foi feito para quem ainda não estuda na rede municipal. Os estudantes da rede pública ou parceira de BH, que irão permanecer na mesma escola no próximo ano escolar, tiveram a renovação de matrícula automática.

Os próximos resultados serão divulgados nas seguintes datas:

Educação Infantil (3 a 5 anos): 25/10

Educação Infantil (0 a 2 anos): 22/11

Central de atendimento

As famílias que possuem dificuldade de acesso à internet ou que precisam de auxílio para acessar o resultado do cadastro escolar podem contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os telefones disponíveis são:

3246-6642 / 3277-9078 / 3277-8876 / 32774935 / 3277-9901 / 3277-4732 / 98646-3966 / 3246-8513 / 98438-0737 / 3277-7654 / 98437-5406 / 3277-7386 / 99913-4469 / 3277-7015 / 3277-7441 / 99224-0731 / 3277-8895

