A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá vacinar nesta quarta-feira (15) adolescentes de 12 a 17 anos, com a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Para receber o imunizante o jovem deve ter tomado a primeira dose há pelo menos 21 dias. Além disso, deve comparecer a um ponto de vacinação portando documento com foto, CPF, cartão de vacina com a dose anterior e comprovante de endereço.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para o drive-thru (veja aqui os endereços).

A PBH anunciou, também, que a partir desta terça-feira (14), os dados sobre a vacinação na capital serão disponibilizados apenas às sextas-feiras.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno. Os públicos elegíveis para se vacinar nesse período são exclusivamente os convocados para o dia em questão. Confira os endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Calendário de vacinação entre os dias 13/12 e 17/12

Segunda-feira (13) - Dose de reforço para idosos de 60 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 5 meses.

Dose de reforço para idosos de 60 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 5 meses. Terça-feira (14) - segunda dose para pessoas em situação de rua vacinadas com a Janssen.

segunda dose para pessoas em situação de rua vacinadas com a Janssen. Quarta-feira (15) - repescagem de segunda dose para adolescentes de 17 a 12 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias.

repescagem de segunda dose para adolescentes de 17 a 12 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias. Quinta-feira (16) - repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 25 a 18 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias.

repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 25 a 18 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias. Sexta-feira (17) - repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 30 a 26 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias.

Todos os dias - dose de reforço, independente da faixa etária, para usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 meses desde a aplicação da segunda dose.

