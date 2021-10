A Prefeitura de Belo Horizonte vai alterar uma série de protocolos de funcionamento de escolas, comércio, shoppings e outras atividades econômicas em meio à pandemia da Covid-19. A informação deve ser oficializada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (6).

Já nesta quarta, passam a ser válidas as mudanças para comércio e serviços (veja abaixo). Para as escolas, a atualização dos protocolos começa a valer a partir de 18 de outubro, com autorização para ocupação de 100% das turmas presencialmente, desde que obedecido o distanciamento entre alunos de turmas distintas e demais regras.

De acordo com a PBH, as medidas são resultado da estabilidade nos indicadores epidemiológicos e assistenciais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de transmissão do vírus está atualmente em 1,03 em BH - o valor representa alerta amarelo na classificação do órgão.

A ocupação dos leitos para Covid-19 na UTI e nas enfermarias também foi ressltada pela prefeitura. Os índices estão atualmente em 42,4% e 33,3%, respectivamente, e são considerados nível verde de alerta na capital.

Regras

As novas regras gerais de flexibilização partem da padronização do aumento da capacidade de pessoas nos estabelecimentos, alterando a limitação que era de uma pessoa a cada 7m² para uma pessoa a cada 4m² - com o uso de máscara, esse distanciamento passa de 2m² para 1m².

Também será alterada a exigência do uso de face shield em diversas situações, que ainda serão explicadas. Quando o risco de contaminação for alto, o item será mantido; mas para demais casos, fica mantido apenas o uso da máscara.

Confira as principais alterações que começam a valer nesta quarta-feira (6):

Comércio, shoppings, galerias de loja e shoppings populares

Junção de todas as regras para o comércio em um único protocolo, incluindo shoppings e galerias de lojas.

Fim das regras que proibiam o contato físico de clientes com peças do estoque e apenas uma pessoa adulta por carrinho ou cesto de compras.

Retirada da aferição de temperatura nesses estabelecimentos.

Cabeleireiros e clínicas de estética

Junção e simplificação dos protocolos de cabeleireiros e clínicas de estética, com permissão de uso da sala de espera, desde que respeitadas as regras de distanciamento.

Academias, centros de condicionamento físico e clubes de lazer

Retirada da aferição de temperatura em academias.

Fim das restrições a práticas de atividades coletivas, mantendo apenas a obrigatoriedade de uso de máscaras.

Retirada do parâmetro de número de pessoas por raia durante treinamento em piscinas, mantendo apenas a regra de distanciamento mínimo de 2m entre pessoas na piscina, já que estarão sem máscara.

Museus

Simplificação de regras, entre elas:

Ocupação de uma pessoa a cada 4m², em vez dos atuais 5m².

Distanciamento mínimo entre pessoas para 1m², em vez dos atuais 2m².

Principais alterações para escolas, a partir de 18 de outubro

Será permitida a ocupação de 100% das turmas presencialmente. Cada turma passa a ser uma bolha, que deverá manter o distanciamento com os alunos das demais salas.

Permissão de uso de ar condicionado, com padronização de regras.

Permissão para uso da sala de professores, respeitando-se as regras de distanciamento de 1m entre as pessoas.

Permissão para realização de eventos escolares, respeitando as regras estabelecidas em protocolos para eventos semelhantes.

Fim das regras que proibiam as atividades desportivas de contato e a escovação de dentes.

Liberação dos parquinhos, atualmente restrito às crianças de 3 a 8 anos, para as demais idades.

Fim da obrigatoriedade de quarentena para os livros devolvidos à biblioteca.

Fim da obrigatoriedade de horário fixo por turma para uso do banheiro.

