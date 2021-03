Fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) interditaram, nesse sábado (13), quatro estabelecimentos comerciais por descumprimento do protocolo sanitário contra a Covid-19.

Segundo a prefeitura, caso haja desobediência da interdição, o proprietário pode ser multado em R$ 18.359,66. As ações contaram com o apoio dos agentes da Guarda Municipal.

A população pode denunciar irregularidades nos canais oficiais da Prefeitura (APP PBH, portal de serviços e telefone 156) ou clicando aqui.



Novas restrições

No mesmo dia, entrou em vigor as novas determinações no funcionamento da cidade. Desde ontem, praças, parques e pistas de caminhada estão fechadas. A PBH cercou os locais com gradis para evitar que desrespeitem a mudança.

Na segunda-feira (15), haverá modificações no funcionamento de restaurantes, que não mais poderão atender pela modalidade de retirada no local, ficando restritos às entregas em domicílio. Carros de lanche também estão proibidos, assim como cultos em igrejas.

O comércio varejista da construção civil e os cursos de línguas estrangeiras e de danças também não poderão receber clientes e alunos. Além disso, as lojas de conveniência só vão funcionar de segunda a sexta-feira, até às 18h.

