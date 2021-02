A Secretaria de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte já recolheu, até esta terça-feira (9), 133 toneladas de resíduos que foram carregados pelas chuvas do último fim de semana em diversas regiões da cidade.

De acordo com a PBH, o trabalho teve início no domingo (7) e permanece nesta terça até a retirada de todo o lixo das ruas.

"Muitas famílias ainda estão colocando nas vias os móveis e utensílios perdidos durante as chuvas, sendo assim, as áreas afetadas continuam sendo assistidas", informou, em nota.

Conforme a SLU, além de lama e terra, foram recolhidos móveis, galhos de árvores e resíduos das casas que estão sendo colocados para coletas.

As localidades onde ocorre a recolhida de materiais são: Serra, São Lucas, São Bento, Santa Lúcia, Santo Antônio e Luxemburgo (região Centro-Sul); Ribeiro de Abreu, Ouro Minas e Conjunto Paulo VI (Nordeste); Primeiro de Maio (Norte); na avenida Tereza Cristina, na altura do Córrego do Ferrugem (Oeste); além dos bairros Urca, Santa Terezinha e Suzano, na Pampulha; e na avenida Vilarinho, em Venda Nova.

Ainda segundo a prefeitura, todo o lixo recolhido é encaminhado para o Aterro Sanitário, em Sabará, na Região Metropolitana de BH.

População precisa colaborar

A prefeitura reforçou a importância da colaboração da população quanto ao descarte de lixo em vias públicas. Segundo a SLU, qualquer descarte irregular está sujeito a ser carregado pelas águas, obstruir as galerias e gerar grandes danos à comunidade.

"O resíduo pode bloquear vielas não só perto de onde ocorreu o descarte, mas pode afetar outras áreas. Orientamos a colocar o resíduo no horário certo para coleta, observando as normas de condicionamento, facilitando para todos envolvidos no processo e contribuindo para a preservação dos rios", declarou a secretaria.

Leia mais:

Mulher e criança ficam feridas após carro capotar no Padre Eustáquio, em BH

BH está em alerta da Defesa Civil para novas chuvas fortes nesta terça

Doze locais tiveram queda na produção industrial em 2020, diz IBGE