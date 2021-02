O horário para consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de Belo Horizonte será ampliado a partir deste sábado (6). Segundo o secretário de Planejamento da capital mineira, André Reis, os clientes poderão beber nos estabelecimentos de 11h às 22h.

“A partir de amanhã, já temos uma alteração de funcionamento que é combinada com o Carnaval, quando teremos um rigor maior no funcionamento de bares e restaurantes. Mas amanhã (sábado) já teremos uma flexibilização”, disse, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (5).

Anteriormente, o horário para consumo de álcool na capital era de 11h às 15h. No entanto, com a melhoria dos índices de controle da pandemia na cidade, a administração municipal optou por ampliar a flexibilização.

Vale ressaltar, porém, que durante o período do Carnaval, que não será festejado em BH neste ano, haverá recuo no horário. Na sexta-feira (12), volta a valer a antiga medida, com consumo permitido entre 11h às 15h. No sábado (13) e no domingo (14), os estabelecimentos não poderão abrir. De segunda (15) a quarta (17), também valerá a restrição de consumo de de 11h às 15h. Somente na quinta-feira (18), a venda das bebidas volta a ser liberada entre 11h e 22h.

Com os as novas mudanças, bares, restaurantes e praças de alimentação de shoppings centers poderão funcionar aos domingos, algo que não era permitido desde dezembro do ano passado.