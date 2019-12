A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, nesta sexta-feira (27), o resultado do cadastro escolar de crianças nascidas entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2014, para o 1° Ano do Ensino Fundamental. Para saber em qual escola cada aluno vai estudar, deve-se clicar aqui.

Os nomes das crianças cadastradas estão em ordem alfabética. As matrículas nas escolas indicadas na lista devem ser realizadas nas unidades de ensino entre os dias 6 e 20 de janeiro.

Quem perdeu o período de cadastro entre os dias 16 e 19 de dezembro ou de matrícula (entre crianças que já fazem parte da rede) terá uma segunda oportunidade. De acordo com uma portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial do Município (DOM), os candidatos cadastrados que não efetivaram sua matrícula no mês de outubro de 2019 têm um novo período de matrícula, de 13 a 20 de janeiro de 2020, na secretaria das escolas municipais.

Já quem ainda não fez o cadastro dos filhos poderá solicitar uma vaga na Rede Municipal de Educação entre os dias 23 e 31 de janeiro. De acordo com a portaria, dentro do limite de vagas das escolas municipais, as Diretorias Regionais de Educação (DIREs) farão os encaminhamentos de candidatos não cadastrados e as correções necessárias referentes a mudança de endereços ou alteração do ano de escolaridade informado no ato da inscrição.