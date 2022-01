O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), vai se reunir na tarde desta segunda-feira (31) com representantes do Sindicato de Lojistas e do Sindicato dos Comerciários da capital e da Região Metropolitana para discutir o funcionamento do comércio durante os dias que aconteceria o Carnaval.

Com o avanço da Covid-19 em Minas, diversos municípios tradicionais no Carnaval de rua já cancelaram a folia deste ano. Em BH, por exemplo, Kalil informou que o feriado não será considerado na cidade e ainda convocou o comércio a funcionar normalmente. "Abram as portas, queremos uma cidade normal", disse na última quarta-feira (26).

Além disso, para tentar frear a curva ascendente de casos de Covid-19, a Prefeitura de Belo Horizonte determinou que será obrigatório teste negativo e o comprovante de vacinação contra a Covid-19, em todos os eventos que ocorrerem na capital a partir de segunda-feira (31).

