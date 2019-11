Menos de uma semana após o desaparecimento do jornalista e âncora esportivo da Rádio Itatiaia Bruno Teodoro Azevedo, de 37 anos, a Polícia Civil (PC) encerrou as buscas após a família informar a localização dele, na noite de terça-feira (5). A informação foi confirmada ao Hoje em Dia pela assessoria de imprensa da Delegacia Especializada de Localização de Pessoa Desaparecida, na tarde desta quarta-feira (6).

A instituição policial não divulgou mais detalhes sobre o caso, mas confirmou que os familiares de Bruno não passaram ou não sabiam indicar onde o jornalista estava, mas que ele está vivo.



O jornalista teria desaparecido na manhã do dia 31 de outubro e, seis dias depois, famílias disse tê-lo encontrado O jornalista teria desaparecido na manhã do dia 31 de outubro e, seis dias depois, famílias disse tê-lo encontrado

O desaparecimento foi registrado pelo pai dele pouco após seu sumiço, ocorrido na manhã do último dia 31 de outubro. Uma carta foi deixada supostamente por ele com alegação de que estaria com uma dívida milionária. Na semana após o desaparecimento, familiares e amigos tentaram falar com o jornalista por telefone e por meio de mensagens em redes sociais, mas ninguém conseguiu contato.

A Rede Itatiaia divulgou uma nota na manhã de sábado (2) em apoio aos familiares do âncora. Confira na íntegra:

“A Rede Itatiaia informa que não trará a público detalhes de cunho particular a respeito do 'suposto desaparecimento voluntário' de Bruno Teodoro Azevedo, nosso colaborador e amigo. Mantendo seu princípio de prestadora de serviço, a emissora garante toda assistência à família, respeitando seu direito a optar pela privacidade, enquanto as medidas legais estão sendo tomadas”.

