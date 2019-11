O primeiro dia de aula no Centro Infantil Municipal Silvina Júlia de Carvalho, no bairro Vila Cristina, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi marcado por pedidos de paz, nesta segunda-feira (4). Vestidos de brancos e com balões brancos, professores e profissionais do CIM receberam os amiguinhos da menina Iêda Izabel Manoel Peres, de 5 anos, assassinada a facadas, na última quarta-feira (30), quando ia para escola, acompanhada pela babá e pelo irmão de 7 anos.

Logo no início da manhã, os professores se reuniram na esquina onde a criança foi morta. Depois entregaram para cada criança que chegava um balão branco em sinal de paz.

Segundo a Prefeitura de Betim, durante os próximos 30 dias, serão disponibilizados dois psicológicos, além de especialistas em terapia de grupo, para acompanhar alunos e professores da unidade educacional.

O crime

O crime foi cometido no momento em que uma babá levava Iêda e o irmão dela, de 7 anos, para a escola infantil. Ela estava de mãos dadas com as crianças e, em dado momento, percebeu que a menina de 5 anos caiu no chão. Foi quando viu que ela estava sendo atacada por um homem, que desferiu vários golpes de faca na menina. A mulher mandou o menino correr e tentou ajudar a vítima.

Conforme relato da babá, ela tentou proteger a menina, se colocando entre a vítima e o agressor, mas o homem conseguia dar voltas por ela, acertando outros golpes na menina. A menina teria sofrido pelo menos cinco perfurações, na nuca, pescoço, tórax e traqueia, segundo informações passadas pelo perito da Polícia Civil aos policiais militares.

Populares tentaram espancar o suspeito, que teria esquizofrenia, mas foram contidos por policiais, inclusive por um militar que estava de folga e auxiliou na prisão do homem. O suspeito foi encaminhado à UPA Teresópolis com cortes na boca, nas pernas e no braço direito. Após o atendimento médico, foi levado à delegacia. O suspeito usava tornozeleira eletrônica no momento em que foi preso. Ele teria deixado o presídio há cerca de dois meses por tráfico de drogas.

