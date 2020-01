A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai analisar detalhadamente a documentação das empresas interessadas em participar da licitação para obras contra as enchentes na avenida Vilarinho, em Venda Nova. O procedimento, explica a administração municipal, visa a pré-qualificar as empresas e funciona como a fase de habilitação de um certame comum.

Dessa forma, somente as que têm capacidade para executar as intervenções poderão participar do edital, previsto para ser divulgado ainda no primeiro semestre deste ano. O aviso de pré-qualificação foi publicado na segunda-feira (13).

As intervenções propostas preveem a ampliação da capacidade de armazenamento de água excedente em pontos estratégicos dos córregos Nado e Vilarinho. Serão implantados novos reservatórios e ampliada a capacidade dos outros quatro que já existem na região. As obras serão fiscalizadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), e o valor estimado para esta etapa é de R$ 130 milhões.

O edital para a pré-qualificação está disponível no site do Executivo municipal (clique aqui).