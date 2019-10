Permanecem em estado gravíssimo, no Hospital João XXIII, os três trabalhadores feridos pela explosão no vertedouro da Lagoa da Pampulha na sexta-feira (25), de acordo com boletim médico divulgado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). As vítimas têm 43, 47 e 56 anos, e apresentam quadro de saúde de instabilidade, já que, além das queimaduras, sofreram traumas no acidente.

A explosão aconteceu enquanto uma obra era executada no vertedouro da Lagoa da Pampulha. As vítimas trabalhavam em uma estrutura, que tem aproximadamente 20 metros de profundidade, no cruzamento das avenidas Pedro I e Antônio Carlos, quando aconteceu o acidente. Outros dois funcionários da empresa que realiza a obra ficaram feridos, mas sem gravidade.

A Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o acidente na obra de recuperação estrutural do sistema de vertedouro da Lagoa da Pampulha, e disse que está prestando toda assistência às vítimas e suas famílias.

A polícia informou que o laudo pericial que vai avaliar as causas da explosão em uma obra no vertedouro da Lagoa da Pampulha, tem previsão legal para ficar pronto em 10 dias, podendo ser prorrogado a depender da complexidade do caso.

Leia mais:

Polícia inicia investigação sobre caso de sequestro de empresária de Contagem

Homem é preso por suspeita de abuso sexual da própria filha de 1 ano