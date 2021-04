Mais de 2 meses sem trabalho e renda cortada em quase 100%. Essa é a realidade de expositores da tradicional Feira Hippie, em Belo Horizonte. Mesmo após a retomada do comércio e de serviços considerados não essenciais, as feiras da capital seguem sem autorização para o retorno. Com a proximidade do Dia das Mães, vendedores lamentam a situação e cobram a reabertura.

A Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena conta com quase 2 mil comerciantes. O público girava em torno de 80 mil pessoas todos os domingos. No atual momento vivido em meio à pandemia da Covid-19, os feirantes esperavam recuperar parte do prejuízo dos meses sem funcionamento. O assunto já foi tema de reuniões na prefeitura de BH.

“Quando a feira retomou na primeira vez, foi triplicado o tamanho. Fizemos campanha de uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. Além disso, ela é realizada a céu aberto. Estamos vendo shoppings funcionando com grandes multidões e a feira fechada", critica o representante da categoria e expositor da Feira Hippie, Paulo Favaretto.

Segundo ele, os vendedores contavam com a venda nesta semana, antes do Dia das Mães. “Agora seria a segunda melhor data depois da véspera de Natal. Este domingo seria o melhor deles e os expositores estão parados, sem dinheiro até para investir e voltar. Se a gente voltasse agora, seria uma injeção financeira. A feira está pedindo socorro, tem pessoas com água desligada, sem luz e sem gás”, disse.

Por nota, a PBH informou que, sob orientação do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, continuará monitorando os indicadores epidemiológicos e assistenciais e aguardará até a próxima quarta-feira (5) para definir os rumos da flexibilização.

“Caso a queda nas taxas de ocupação de leitos exclusivos para a Covid se mantenha, o município estudará avanços no processo de reabertura, com a inclusão de atividades ainda não contempladas. O Grupo de Retomada da Prefeitura sempre esteve aberto ao diálogo e à construção conjunta de alternativas e vem recebendo, desde o início da pandemia, as diversas entidades que demandam por agenda”, diz o comunicado.

