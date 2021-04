A pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que comprovou a imunização contra a Covid de 89% dos profissionais de saúde vacinados no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, será replicada, a partir da próxima semana, em hospitais da capital e da Região Metropolitana de BH, com o objetivo de continuar a constatação da efetividade da proteção. O estudo é feito pela Fiocruz apenas em Minas.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (9) pela pesquisadora da Fiocruz, Rafaella Fortini. De acordo com ela, os nomes dos centros médicos que terão colaboradores testados serão divulgados na próxima terça-feira (13). Dois hospitais estão em negociação para início da parceria de estudo.

Em análises feitas no Hospital da Baleia, 89% dos profissionais vacinados com o imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, apresentaram anticorpos contra o coronavírus após receberem as duas doses da vacina. A proteção, conforme Fortini, ocorreu 30 dias após a aplicação da primeira dose.

O número de eficiência é alto, mas a expectativa dos pesquisadores é que ela possa ser ainda maior. Isso porque, conforme explicou Fortini, a conclusão de que 89% dos vacinados apresentaram anticorpos contra a doença foi alcançada após realização de testes RT-PCR, modalidade de análise muito segura, mas que pode apresentar falhas.

"Aqueles 11% ainda não reagentes, de maneira nenhuma eles não estão imunizados. Eles estão protegidos contra a Covid e assim eles devem se sentir. Mas por que estão dando não reagente? Bom, vários métodos que estão sendo utilizados na pesquisa, que são os diponíveis hoje para testagem, são métodos bons, mas que estão sendo aperfeiçoados, pois eles ainda apresentam falhas de detecção", explicou Fortini.

Por essa razão, a pesquisadora informou que o estudo vai extrapolar os testes via PCR, que medem apenas os anticorpos, nos 11% que não apresentaram reagentes, e vai realizar uma análise celular, para o aprofundamento no assunto. Os resultados devem ser divulgados em breve.

Por fim, outro ponto que pode explicar o porquê de 11% dos funcionários vacinados não terem apresentado reagentes contra a Covid é, segundo a especialista, o tempo de resposta imunológica de cada paciente, que pode variar para se firmar.

Queda ao longo do tempo

Outro foco de estudo da pesquisa é o acompanhamento da efetividada da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, é a conclusão de quanto tempo uma pessoa imunizada está protegida contra a enfermidade causada pelo coronavírus.

Conforme Fortini, os estudos de duração de efetividade das vacinas ainda estão em andamento e são feitos por vários pesquisadores em todo o mundo. O assunto ainda não tem uma questão fechada, mas já se sabe, segundo ela, que a expectativa é que a vacina contra a Covid possa ser eficaz "por anos". A quantidade de anos, no entanto, não foi informada pela pesquisadora, já que é um tema em análise.

"A gente tem expectativa da vacina durar por anos. Não se sabe se, assim como a própria vacina da gripe, que a gente faz um reforço anualmente, se haverá para a Covid. Fazemos esse reforço porque o vírus sofre mutações e novas formas de gripe aparecem. Da mesma forma, as mutações estão aparecendo no coronavírus", explicou.

