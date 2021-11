Nove pesquisadores da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), no Norte de Minas, foram classificados no ranking dos 10 mil pesquisadores mais influentes da América Latina, segundo o Latin América Top 10.000 Scientists – AD Scientific Index 2021.

A Unimontes ocupa o 10º lugar entre as universidades mineiras listadas no ranking. Na América Latina, foram relacionadas 453 instituições, entre as quais aparece na 124ª posição geral. O ranking é liderado pela Universidade de São Paulo (USP), com o total de 2.134 pesquisadores influentes (considerando também os aposentados).



O AD Scientific faz a classificação e julgamento baseados no desempenho científico e no valor agregado da produtividade dos estudiosos para a comunidade acadêmica. O índice ordena as instituições de ensino e pesquisa com base nas características dos seus pesquisadores.



Para a classificação, foram usados valores dos últimos cinco anos do índice i10, índice H e pontuação de citações na plataforma Google Scholar. Índice i10 se refere ao número de publicações com no mínimo 10 citações. O índice H é uma proposta para quantificar a produtividade e o impacto dos cientistas considerando seus artigos mais citados. Para atingir um índice elevado, um pesquisador deve ter um importante número de artigos publicados e ter recebido um expressivo número de citações.



Desempenho



No estudo, foi avaliado o desempenho dos cientistas nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como Ciências da Saúde, Ciências Naturais, Ciências Sociais, Economia, Engenharia e Tecnologia, Negócios e Gestão, História, Artes e Arquitetura.

Os nove docentes mencionados estão distribuídos nas áreas de Ciências Biológicas (4), Ciências da Saúde (3), Ciências da Terra/Agricultura (1) e Ciências Veterinárias (1). Além da atuação em cursos de graduação, estão vinculados a programas de Pós-Graduação stricto sensu da Unimontes.

Veja quem são os cientistas:



- Hercílio Martelli Júnior (Ciências da Saúde)

- Antonio Prates Caldeira (Ciências da Saúde)

- Alfredo Maurício Batista de Paula (Ciências da Saúde)

- Anderson Medeiro dos Santos (Ciências da Saúde)

- Mario Marcos do Espírito Santo (Ciências Biológicas)

- Yule Ferreira Nunes (Ciências Biológicas)

- Marcílio Fagundes (Ciências Biológicas)

- Abner José de Carvalho (Ciências da Terra)

- Maria Dulcinéia Costa (Ciências Veterinárias/Zootecnia)

*Com informações de Agência Minas

