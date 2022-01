Belo-horizontinos de 45 a 48 anos vão receber a dose de reforço contra a Covid-19 esta semana. O cronograma começa na terça-feira (25) e vai até sexta (28). Nesta segunda (24), haverá repescagem da primeira dose para crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, completos até a data da vacinação, e as sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos no dia da aplicação do imunizante.

No dia seguinte será a vez dos moradores de 48 anos serem vacinados com a terceira dose. Para ser atendido, é preciso ter tomado a segunda há quatro meses.

A campanha prossegue na quarta, com a aplicação do reforço em pessoas de 47 anos. Na quinta e sexta, respectivamente, será a vez dos belo-horizontinos de 46 e 45.

Para receber a imunização é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

Confira o cronograma para esta semana na capital:

Dia 24, segunda-feira: repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação.

Dia 25, terça-feira: dose de reforço para pessoas de 48 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 26, quarta-feira: dose de reforço para pessoas de 47 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 27, quinta-feira: dose de reforço para pessoas de 46 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 28, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 45 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Vacinação de crianças

Para se vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, haverá a necessidade de apresentar o termo de autorização para vacinação, disponibilizado no portal da prefeitura, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis. Os endereços dos locais de vacinação podem ser encontrados na página da PBH.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para se vacinar as crianças com as comorbidades disponibilizadas neste link. Para a aplicação, a orientação é que apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.

A vacinação deste público é feita em escolas municipais. A partir da próxima semana a vacinação nas escolas será das 9h às 16h.

Dose de reforço

Para que as pessoas possam receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de pelo menos 4 meses.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras é das 8h às 17h. Já dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30.



A prefeitura reforça que as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.



