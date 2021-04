Pessoas vacinadas contra a Covid-19 não precisam fazer exames para saber se o organismo produziu anticorpos contra a doença. Um teste só será necessário se elas apresentarem sintomas ou precisarem ir a um ambiente onde tenham indivíduos que ainda não foram imunizados, afirmam especialistas.

Vale lembrar que quem já recebeu as aplicações pode desenvolver a enfermidade causada pelo novo coronavírus em sua forma mais branda. “Em média, 95% das pessoas produzirão anticorpos após as duas doses da vacina”, frisa o médico geneticista David Schlesinger, CEO do laboratório Mendelics.

Segundo o especialista, a realização de testes sorológicos pode até detectar a presença da proteção no organismo, mas, no geral, esses exames vão resultar apenas em negativo ou positivo. Assim, eles não vão indicar se os anticorpos foram gerados por conta do imunizante ou de uma infecção ativa ou passada.

“A maior parte dos testes sorológicos não consegue detectar o alvo. Portanto, não há necessidade de testar sorologia depois de vacinado”, destaca David.

