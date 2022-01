Será sepultado nesta terça-feira (11) o piloto Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, que é uma das vítimas da tragédia de Capitólio nesse fim de semana. O corpo dele foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) em Passos, no Sul do Estado, e está sendo transportado para Betim, na Grande BH, onde o piloto cresceu.

Rodrigo trabalhava com lanchas há anos, e estava no comando da lancha "Jesus", onde estavam as 10 pessoas que morreram. O corpo dele será velado no cemitério do bairro Citrolândia, na parte alta da estrutura. A região sofre com alagamentos causados pelas chuvas dos últimos dias.

Tragédia

Parte do paredão de um cânion no Lago de Furnas, no Centro-Oeste mineiro, se desprendeu na manhã de sábado (8). Ao menos duas lanchas foram atingidas, deixando dez mortos e dezenas de feridos.

Vítimas da tragédia em Capitólio estavam na mesma lancha. Das 10 pessoas, seis são mineiros

Na tarde de segunda-feira (10), a última vítima foi identificada pela Polícia Civil. Após os trabalhos de autópsia, os corpos começam a ser liberados para as famílias. Um inquérito foi instaurado para investigar as causas da tragédia e as investigações seguem em curso.

Veja a identificação das 10 vítimas da tragédia:

Carmen pinheiro da silva, 43 anos, natural de Cajamar (SP);

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas (MG);

Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaú de Minas (MG);

Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, natural de Passos (MG);

Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, natural de Betim (MG);

Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG);

Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia (SP) ;

Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas (SP);

Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas (SP) e

Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG).

