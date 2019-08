Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a apreender, na madrugada deste domingo (25), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, drogas que traziam um "selo de qualidade" do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. Um suspeito de 18 anos foi preso no local.

Conforme a corporação, as informações recebidas davam conta de que um morador de uma casa da rua José Aragão Prado, no bairro Santo Antônio, estaria traficando drogas no imóvel. Uma operação foi montada e os militares chegaram ao local no início da madrugada, montando um cerco antes de chamarem pelo morador.

A namorada do suspeito atendeu e, enquanto ela conversava com os policiais, o jovem foi visto em uma janela jogando objetos no terreno ao lado, onde mora a avó dele. Depois disso o suspeito abriu a porta para os agentes, negando que possuía armas e dizendo que era usuário, existindo apenas uma pequena porção de maconha em seu quarto.

Ainda de acordo com a PM, foram feitas buscas em toda a casa, sendo encontrado apenas pequenas porções de maconha e alguns sacos para dolagem. Entretanto, no telhado foram localizados R$ 2 mil em dinheiro e, no terreno ao lado onde objetos foram atirados pelo rapaz, estavam uma pistola calibre .765, outra .380, uma réplica de pistola e um revólver calibre 32. No local também estava uma barra de maconha e várias porções com o selo da facção criminosa.

Foram localizados ainda no local seis porções grandes de crack, uma touca ninja, anotações de contabilidade do tráfico de drogas, e diversas munições de vários calibres. Aos militares, o suspeito disse que todas as armas eram de sua propriedade, e que as tinha por conta de rixa com outros traficantes do bairro.

O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de armas de fogo e encaminhado para a Delegacia de Plantão.

