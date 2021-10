Um desmanche de carros furtados e roubados foi descoberto pela Polícia Militar em um sítio na zona rural de Congonhal, no Sul de Minas. A ação aconteceu na noite de quinta-feira (7) e terminou com um homem preso. No local, foram encontradas peças, latarias e partes de veículos que teriam sido furtados em Pouso Alegre e região.

De acordo com a PM, o sítio foi identificado como parte da rota de fuga para os criminosos, que usavam locais de díficil acesso para cometer os crimes. Também foram apreendidos três veículos adulterados, 18 chassis, pneus, contados de ignição, módulos veiculares e blocos de motor. E ainda bloqueadores de sinal, rádios e celulares, além de duas mudas de pés de maconha.

Segundo os militares, o local tinha um sistema de monitoramento por vídeo, com câmeras na parte externa, antena rural para celular e janelas e portas com sensores de movimento. Dentro da casa, havia um bloqueador de sinais de radiofrequência e um GPS com dezoito antenas, conhecido como “capetinha”, além de aparelhos eletrônicos supostamente utilizados pelos autores para auxiliar nos furtos de veículos.

Um suspeito de 56 anos acabou preso na ação, que contou com mais de dez policiais. Ele disse que trabalhava como vigia, e tinha a função de alertar os outros indivíduos pelo rádio, em caso de situações estranhas ou a presença da polícia. Outras sete pessoas, segundo o homem, estariam viajando para outra cidade. As peças eram transportadas do sítio por meio de um caminhão baú de pequeno porte.

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Os policiais agora seguem em investigação para identificar os outros membros do grupo.

Leia mais:

Veja o que abre e fecha no feriado de 12 de outubro em BH

Defesa Civil de BH alerta para feriado com muita chuva e ventos fortes a partir desta sexta-feira