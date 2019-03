Dez homens que armazenavam e compartilhavam pornografia infantil na internet foram presos em flagrante, na manhã desta quinta-feira (28), em Minas Gerais. Dentre os detidos está um cabo da Polícia Militar, de 33 anos.

Na casa do oficial, investigadores da Polícia Civil apreenderam um notebook com mais de 5 gigas de imagens de crianças e adolescentes com conteúdos relacionados aos crimes de exploração sexual.

Quando foi abordado, o PM, que mora em Contagem, na Grande BH, estava trancado no quarto tentando destruir as provas do crime. A corregedoria da corporação acompanhou o caso.

A prisão do militar e de outros oito suspeitos aconteceu durante a 4ª fase da Operação Luz da Infância, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Civil em todo o Brasil. A prisão do décimo suspeito no Estado, que aconteceu em Itabira, na região Central, não fez parte da ação.

No país, até o fim desta manhã, 103 suspeitos de pedofilia infantil haviam sido presos.



Leia mais:

Grande BH tem seis alvos em ação nacional contra abuso sexual de crianças e adolescentes

Denúncia da aparição de Momo em vídeos infantis assusta pais; assista a um trecho