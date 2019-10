A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta quinta-feira (10), parte de uma quadrilha que explodiu caixas eletrônicos dentro de um banco em Nepomuceno, no Sul de Minas. O crime aconteceu na última terça-feira (8) e, por causa do ataque, a estrutura do prédio foi abalada.

Após o assalto, que assustou os moradores do município, já que os bandidos efetuaram vários tiros, a PM montou uma operação, e o serviço de inteligência da corporação localizou e prendeu quatro integrantes do bando. Outros bandidos que participaram da ação continuam sendo procurados.

Com os suspeitos presos, a PM apreendeu nove armas, incluindo pistolas, revólveres e espingardas. Coletes, explosivos e parte do dinheiro roubado também foram encontrados com os bandidos. Por causa do perigo com as bombas, o esquadrão antibombas do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope) de BH está indo para Nepomuceno para desarmar os explosivos e fazer a remoção para um local seguro.

"Mais uma resposta efetiva da Polícia Militar, provando que não há espaço para nenhuma modalidade criminosa em Minas Gerais, que combateremos com muita efusividade", ressaltou o major Flávio Santiago, porta-voz da PM, ao comentar sobre as prisões. Para combater a violência no Estado, a PM anunciou, no último dia 30, que aeronaves, cavalaria e viaturas ficarão posicionadas em movimentadas vias, de todas as regiões de Minas, até o final do ano.

O crime

De acordo com a PM, na última terça-feira, cerca de seis criminosos pararam na esquina da agência bancária e dispararam diversas vezes para o alto com a intenção de inibir a chegada dos militares. Enquanto isso, outros bandidos foram até o banco para explodir os caixas eletrônicos. Pelo menos dois equipamentos foram danificados na ação. Os suspeitos conseguiram fugir levando dinheiro, mas o valor não foi revelado.

