Menos de dois dias após guardas municipais serem recebidos a tiros em um ponto do Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, policiais militares que chegaram ao local tiveram a mesma "recepção calorosa" no fim da noite de quinta-feira (18). Desta vez, um homem de 24 anos acabou preso portando uma arma de calibre de uso restrito.

Os policiais do Grupamento Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), do 22º Batalhão da Polícia Militar (PM), fizeram uma operação de combate ao tráfico de drogas contra integrantes da facção criminosa Organização Terrorista do Naja (OTN). Por volta das 23h, quando chegaram ao mesmo local da ocorrência envolvendo a Guarda Municipal, na esquina das ruas América e Castelo Novo, teve início o tiroteio.

Alguns dos suspeitos acabaram conseguindo fugir, mas um dos rapazes foi baleado duas vezes, uma no antebraço e outra nas nádegas. Ainda de acordo com a PM, provavelmente os tiros que atingiram o jovem foram disparados por seus comparsas. Com ele, os policiais acharam uma pistola da marca austríaca Glock, de calibre 9 mm, com um carregador estendido contendo 23 munições intactas e uma já disparada.

Também foram apreendidos 122 pinos de cocaína, dez buchas e duas porções maiores de maconha, três pedras de crack, duas balança de precisão, um celular, três rádios comunicadores e um total de R$ 702 reais em dinheiro.

O suspeito que foi baleado foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde foi atendido e, em seguida, levado para a Delegacia de Plantão (Deplan) 3, onde foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio contra os policiais.

Guardas municipais

Na noite da última terça-feira (16), no mesmo local onde os militares trocaram tiros com os criminosos, uma viatura da Guarda Municipal que fazia patrulhamento preventivo na região também foi alvo de disparos de arma de fogo. Os agentes revidaram, porém, na data ninguém foi preso ou ferido no tiroteio.

