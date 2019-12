A torcida do Cruzeiro causou confusão do lado de fora do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo (8), durante a partida contra o Palmeiras. Nas imagens, é possível ver corre-corre enquanto o veículo blindado do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais tenta dispersar as pessoas usando jatos de água.

Assista:

Segundo major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a situação já está controlada na área externa do estádio, mas as operações vão se estender por todas as regiões da capital.

Durante o jogo, segundo a PM, um homem de 22 anos foi preso dentro do estádio após provocar tumulto. Com ele, os militares encontraram uma porção de maconha.

Cerca de 30 bombas foram lançadas pelos torcedores dentro do estádio. Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por objetos na cabeça e foram socorridas para o pronto-socorro do Hospital João XXIII.

O time celeste foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras. Foi a primeira queda na história do Cruzeiro.

Leia mais:

PM isola quarteirão da sede do Cruzeiro no Barro Preto; veja vídeo