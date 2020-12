Um caminhão carregado de grama capotou na manhã desta sexta-feira (18) na avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Jardim Universitário, em Sete Lagoas, na Grande BH, e complicou o trânsito na região. O motorista, de 31 anos, foi retirado das ferragens e encaminhado pelo SAMU a um hospital da cidade.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h. Segundo o histórico da ocorrência, um dos pneus do veículo teria estourado e o condutor perdeu o controle do veículo, atravessando o canteiro central e capotando do outro lado da via.

Segundo os militares, o fato de o caminhão estar com as rodas para cima e a cabine bem amassada dificultou o acesso e a retirada, sendo necessário cortar os bancos e a lataria. No entanto, o motorista estava consciente, orientado e sem sinais de fratura. Não há informações de qual hospital o condutor foi encaminhado.

Leia também:

BH deve ter fim de semana quente e chuvoso; veja a previsão do tempo

Prefeitura libera retorno do sistema de self-service nos restaurantes de Belo Horizonte