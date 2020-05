A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu, nessa terça-feira (5), o telefone celular da mulher que apareceu em um vídeo afirmando que a Prefeitura de Belo Horizonte estaria enterrando caixões preenchidos por pedras e pedaços de madeira ao invés de supostas vítimas de Covid-19.

De acordo com a polícia, a mulher foi identificada formalmente por agentes da 4ª Delegacia de Polícia Civil, de Belo Horizonte, que se deslocaram até Campanha, no Sul de Minas, para encontrá-la. Ela foi levada a Delegacia de Polícia da cidade, onde prestou depoimento.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam o celular da mulher, equipamento que será periciado pelo órgão. Segundo a polícia, a mulher gravou um vídeo para se retratar do ocorrido. As investigações sobre o caso continuam.

Também nessa terça-feira, Alexsander Pereira, advogado da mulher, afirmou que ela já havia se apresentado à Polícia Civil em Jacutinga, também no Sul do Estado. Segundo ele, a mulher decidiu gravar o vídeo após ter visto a história dos caixões com pedras no Facebook para divulgar apenas para a família.

Segundo o delegado Wagner Sales, chefe do 1° Departamento de Polícia Civil, a autora pode pegar até nove anos de prisão, além de precisar pagar multa, devido aos crimes de denunciação caluniosa contra a administração da Justiça e difamação contra o prefeito de BH.