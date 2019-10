A Polícia Civil apreendeu um aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito de abuso sexual em crianças do Colégio Magnum, na unidade Cidade Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (10). Mais quatro pessoas também prestaram depoimentos.

As investigações começaram na última sexta-feira (4) após a denúncia da primeira mãe. Ela procurou a polícia e contou “que seu filho de 3 anos ficava tentando beijar sua boca, atitude não comum entre mãe e filho”.

O segundo caso teria sido semelhante, com a criança relatando situações parecidas com as denunciadas anteriormente e veio à tona durante reunião realizada com pais de alunos e escola. Na ocasião, o pai relatou que o filho também apresentou indícios de ter sido abusado pelo auxiliar de educação física.

Até o momento cinco famílias registraram boletins de ocorrência.

A Polícia Civil informou que o caso está sob sigilo e que os detalhes das investigações serão repassados somente no final do inquérito, que ainda não tem prazo para ser concluído, mas confirmou que 37 pessoas já foram ouvidas, dentre elas, familiares, crianças e representantes da escola e que o suspeito será ouvido após o depoimento das testemunhas.

A defesa do estudante, de 22 anos, disse que o rapaz é inocente das acusações.

Em nota, o Magnum informou que desde o conhecimento do caso, a escola tem tomando todas as providências necessárias para auxiliar na apuração. “Continuaremos com a nossa conduta responsável, sem expor nomes, dando assistência jurídica e psicológica para todos colaboradores e familiares envolvidos. Neste momento, o inquérito tramita sob sigilo, e a escola respeita essa orientação.

A escola reafirma que o afastamento do colaborador, na última semana, visou preservar a integridade de todos os envolvidos e a transparência da apuração do caso. Em relação às suposições ocorridas hoje, a escola nega veemente e atesta que não recebeu nenhum comunicado dos órgãos oficiais sobre isso.

É importante ressaltar que as autoridades envolvidas estão muito dedicadas no esclarecimento do caso e isso nos traz esperança de que, logo, a verdade virá à tona. A escola lamenta a ocorrência de falta de conduta ética por algumas pessoas nas redes sociais e em outros meios. Afinal, vidas estão sendo expostas sem que a investigação tenha sido concluída”, diz o comunicado.

