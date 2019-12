A Polícia Civil apreendeu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um caminhão que transportava quase uma tonelada de maconha em um fundo falso com paletes. O motorista de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico.

A ação policial aconteceu no km 41 da BR-356. Segundo a polícia, a droga foi produzida no Paraguai e estava sendo transportada do Paraná para ser distribuída em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

O motorista contou que recebeu R$ 10 mil para fazer o transporte da carga, mas disse que não sabia do que se tratava. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O inspetor Vander Tavares explicou que nessa última apreensão foi observado, como em apreensões anteriores, que a droga é produzida no Paraguai, entrando no país pelo Mato Grosso, e que motoristas de caminhão são aliciados para fazer o transporte do entorpecente até Minas Gerais.

A apreensão de maconha em rodovias federais que cortam Minas Gerais subiu 71,4% e chegou a 24 toneladas em 2019. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número é um recorde no Estado.