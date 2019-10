O ex-estagiário do Colégio Magnum Cidade Nova foi inocentado pela Polícia Civil de Minas Gerais no inquérito que apura denúncias de abusos sexuais contra alunos da instituição. De acordo com a investigação, não foram encontrados elementos que sustentassem as denúncias. A conclusão dos trabalhos foi apresentada nesta quinta-feirta (17) no Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam).



Conforme a delegada Elenice Cristine Batista Ferreira, sete denúncias foram recebidas pela corporação. As investigações tiveram início em 4 de outubro e, desde então, a Defam colheu o depoimento de 41 pessoas, entre crianças, familiares, representantes da escola e o suspeito, desde o dia 4 de outubro, quando as investigações tiveram início. Foram feitas diligências nas dependências da escola e análise das imagens das câmeras de segurança. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do estagiário no último dia 10 e um celular foi apreendido.



A polícia informou que o caso segue em sigilo para a Justiça e, para cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Relembre



As investigações começaram no dia 4 de outubro, após a denúncia da primeira mãe. Ela procurou a polícia e relatou “que seu filho, de 3 anos, ficava tentando beijar sua boca, atitude não comum entre mãe e filho”. Ela disse também que, ao questionar o comportamento, ele respondeu que teria aprendido isso com o suspeito. Ainda de acordo com a mãe, o aluno "foi forçado a tocar no pênis do autor e que o autor tocou no pênis da vítima”. Segudno a Polícia Militar, a mãe voltou a questionar a criança, que, por sua vez, fez gestos indicando que teria feito sexo oral com o rapaz.



O segundo caso teria sido semelhante, com a criança relatando situações parecidas. Outros casos também foram denunciados, totalizando pelo menos cinco acusações contra ele.



Na quinta-feira (10), a Polícia Civil apreendeu um aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do monitor. Na sexta-feira (11), o suspeito participou de manifestação de apoio a ele na porta do Colégio Magnum, onde foi recebido com abraços por pais e estudantes. E na última segunda (14), o monitor de educação física prestou depoimento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e reafirmou ser inocente.



Por meio de nota, o Colégio Magnum informou que permanece centrado no apoio psicológico e jurídico a todos os envolvidos. "Reafirmamos nossa crença na verdade, no princípio da Justiça e estamos à disposição das autoridades competentes para que a verdade seja revelada".



