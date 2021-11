A Polícia Civil de Minas Gerais identificou os corpos de três suspeitos que morreram durante a operação da Polícia Militar, feita no último domingo (31), em Varginha, na região Sul do Estado. Além deles, outras 23 pessoas supostamente envolvidas com um esquema de assalto a bancos foram baleados durante a ação.

De acordo com a corporação, os suspeitos que tiveram a identificação confirmada são de três lugares diferentes do Brasil. O primeiro, de 36 anos, era de Uberaba, no Triângulo Mineiro; o segundo, de 28 anos, de Porto Velho, em Rondônia, e o terceiro, de 33 anos, era de Novo Aripuanã, no Amazonas. Nenhum dos mortos estava com documentos e a identificação foi feita após coleta de material para exames de DNA.

As amostras coletadas dos 26 suspeitos serão inseridas no banco nacional de perfis genéticos. Assim, a perícia poderá apontar a eventual participação dos homens em outros crimes.

A Polícia Civil informou, ainda, que não consegue estimar um prazo para identificar todos os corpos. “A dificuldade técnica (na identificação) não se deve à condição do cadáver. Se deve ao fato de que as fichas dos suspeitos vêm de outros estados e ainda estão sendo levantadas”.

