Cassado em novembro do ano passado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte por quebra de decoro parlamentar, o ex-vereador Wellington Magalhães foi indiciado pela Polícia Federal. De acordo com relatório a que a Rede Globo e o Portal G1 tiveram acesso, foram identificadas irregularidades nas contas apresentadas à Justiça Eleitoral para o pleito de 2016.

Magalhães apresentou uma declaração de bens de cerca de R$ 921 mil, mas as investigações da PF constataram a existência de propriedades não listadas ou com valor bastante inferior ao de mercado - a estimativa chega a R$ 3,4 milhões. Identificaram ainda, sinais de enriquecimento ilícito entre 2010 e 2016.

O ex-vereador havia sido preso em 2018 num desdobramento de investigação da Polícia Civil sobre irregularidades na Câmara Municipal, como despesas superfaturadas e o uso de empresas de fachada. Um mês depois, obteve o direito de responder em liberdade, usando tornozeleira eletrônica. Conseguiu, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), autorização para retomar o mandato e, depois de um primeiro processo de cassação em que não houve votos suficientes para a perda dos direitos parlamentares, foi afastado no fim de 2019.



As cinco acusações a que foi submetido foram votadas de forma separada e apenas em uma delas (exercício do mandato portando tornozeleira) não houve placar suficiente - as demais foram improbidade administrativa e fraude em licitação pública; tráfico de influência; ameaça a outros vereadores e cidadão; falsa declaração prestada às autoridades públicas e abuso de prerrogativa na ampliação do próprio gabinete e eliminação do Plenário Paulo Portugal.



Leia mais:

Renovação à vista? Eleições para a Câmara Municipal de BH em 2020 devem ganhar em transparência

Mateus Simões diz que não há base para pedido de anulação de cassação de Wellington Magalhães

Dimas da Ambulância assume nesta quarta-feira vaga de Wellington Magalhães na Câmara Municipal