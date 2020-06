Os 11 suspeitos de participação no processo de envenenamento das cervejas da Backer vão continuar em liberdade enquanto o processo segue em análise pelo Ministério Público. Nesta terça-feira (9), a Polícia Civil concluiu o indiciamento e responsabilizou dez funcionários e gestores da empresa pelos crimes de homicídio culposo - quando não há a intenção de matar - de lesão corporal culposa, intoxicação dolosa e omissão. Uma testemunha foi indiciada por falso testemunho.

No inquérito, o delegado Flávio Grossi não pediu a prisão dos indiciados. Conforme o investigador, o caso agora será analisado pelo Ministério Público, que também tem o poder de solicitar a reclusão dos envolvidos caso ache necessário. Somente depois da análise do órgão é que o inquérito será remetido para a Justiça, que pode condenar ou absorver os suspeitos.

As vítimas do caso Backer reagiram ao inquérito e demonstraram descontentamento com o resultado da investigação. Em nota, uma associação que reúne intoxicados e parentes de pessoas que foram contaminadas informou que o inquérito mancha "a imagem de Minas Gerais e, principalmente, do setor cervejeiro-artesenal".

Um trecho do texto divulgado pelas vítimas diz que "a conclusão do inquérito, além de reforçar a responsabilidade da cervejaria, demonstra de maneira inequívoca a culpa e o dolo dos gestores da cervejaria Backer pela tragédia que envenenou pelo menos 30 pessoas. São mais de 30 famílias severamente atingidas".

Procurada pela reportagem, a Backer informou que irá honrar com suas responsabilidades junto à Justiça, às vítimas e aos consumidores. "Sobre o inquérito policial, tão logo os advogados analisarem o relatório, a empresa se posicionará publicamente".

