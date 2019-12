A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um jovem de 18 anos por homicídio ao concluir o inquérito referente à morte de um menino de 5 anos, por bala perdida, em Guarapari. O garotinho de Belo Horizonte, que passeava com a família pela praia do Morro, foi atingido na cabeça e socorrido em estado grave no dia 23 de novembro. No sábado (30), ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o delegado Franco Malini, o suspeito começou a atirar sem direção e um dos tiros acertou a cabeça do menino. O crime teria sido motivado por vingança e o suspeito teria atirado contra desafetos, por conta de desentendimento ligado ao tráfico de drogas, segundo o delegado.

A Polícia Civil informou que o investigado irá responder pelos crimes de três homicídios tentados e um homicídio consumado. Na casa dele, policiais localizaram a camisa e o capacete que o suspeito estaria usando no momento dos disparos.

Leia mais:

Interdição de ponte complica o trajeto entre o Serro e o distrito turístico de Milho Verde

Policiais Civis e servidores do Detran são alvo de operação contra corrupção no Sul de Minas