A Polícia Civil deu início nesta segunda-feira (25) à operação “100% BH”, que visa garantir a segurança dos consumidores belo-horizontinos durante o período de compras natalinas. A primeira ação já foi realizada, com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, cinco deles em um shopping popular e dois em depósitos de mercadorias que abastecem esses locais na região central da capital.

Nessa primeira ação, foram apreendidas mais de uma tonelada de produtos eletrônicos falsificados e de origem duvidosa. Os donos das lojas onde estavam esses materiais apreendidos podem responder por crime contra a propriedade industrial e crimes contra o consumidor.

O trabalho dos policiais não estará concentrado somente na região central, mas também nas outras regionais de Belo Horizonte, de acordo com o chefe do 1º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Wagner Sales. “Essa operação, prevista para acontecer até o fim de dezembro pode se estender até quando for necessário, para trazer mais segurança e tranquilidade para as pessoas que vão sair às ruas para as compras de Natal. Além dos comerciantes, que são alvos de furtos e roubos”, afirma. A operação "100% BH" segue até dia 20 de dezembro.

Além dos crimes de receptação e de venda de produtos falsificados, a Polícia Civil vai agir contra outras modalidades criminosas. “A operação tem como objetivo a verificação de denúncias do 181, levantamentos de alvos com mandado de prisão em aberto, abordagem a transeuntes e veículos, bem como o combate ao tráfico de drogas, crimes violentos, flanelinhas e jogos de azar”, revelou Sales.

A Polícia Civil promete agir em nome da segurança dos consumidores durante as compras

Leia mais:

Seis casos de agressões contra mulheres e feminicídios são julgados esta semana em BH

Policial mata colega de trabalho a tiros dentro de posto da PRF de Juiz de Fora