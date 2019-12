A Polícia Militar isolou o quarteirão onde funciona a sede do Cruzeiro, no Barro Preto, região Centro-Sul da capital, na noite deste domingo (8). A ação é preventiva e, segundo os os militares, a medida foi tomada para evitar depredação do prédio.

Pedestres e veículos foram impedidos de passar pelo local, mesmo com o clima de tranquilidade registrado na rua. A segurança do prédio é feita por homens da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (Puma).

Assista ao vídeo feito pelo editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões:

A fraca campanha do Cruzeiro na temporada terminou com o rebaixamento do time, que vai disputar a Série B pela primeira vez em 98 anos de fundação. O time perdeu por dois a zero para o Palmeiras.