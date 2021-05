A Polícia Militar encerrou na madrugada deste sábado (29) uma festa clandestina com cerca de 60 pessoas em um sítio do bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Os militares chegaram ao local após uma denúncia anônima. No baile funk - que desrespeitava as normas municipais contra a Covid-19 e era regado a muita bebida alcoólica - foram apreendidas drogas e armas.

Segundo o boletim de ocorrência, Com a chegada de viaturas do Tático Móvel e de outras equipes, diversas pessoas que estavam no baile fugiram pela mata, mas a maioria foi detida. Durante buscas pela residência onde ocorria o evento, foram localizados uma espingarda calibre 28, um revólver calibe 32, munição, um rádio comunicador que seria usado para avisar sobre a chegada da PM e dois celulares.

Um homem, de 57 anos, informou aos militares que era dono do sítio e que havia alugado o espaço para a festa, mas não tinha conhecimentos sobre as armas. Ele foi levado para a delegacia de plantão da cidade.

Nova Lima segue o Minas Consciente e a cidade esta na Onde Vermelha desde 17 de abril. O decreto vigente no município permite a realização de eventos com até 30 pessoas, sendo uma pessoa a cada 10 metros quadrados e distanciamento de três metros entre as mesas.