A Polícia Militar de Minas lançou nesta terça-feira (30) a Operação Natalina 2021, para coibir crimes como furtos e roubos, que se tornam mais frequentes no fim do ano, quando há mais pessoas circulando nas áreas comerciais.

Segundo o comandante do Policiamento de Belo Horizonte, coronel Webster Wadim Passos, as operações ostensivas serão intensificadas. E cerca de cinco mil agentes estarão atuando nas ruas. “Além dos 4,7 mil militares que fazem o policiamento regular, mais 200 militares da administração e da Academia da PMMG farão o policiamento a pé, no Centro”, afirmou.

Para orientar a população, a PM também vai distribuir folhetos com dicas de segurança. Wadim, explica, por exemplo, que o melhor é que as pessoas evitem grandes aglomerações, que não deixem as compras para última hora e nem carreguem grandes quantias em dinheiro.

O reforço no policiamento também vai se estender às áreas turísticas do Estado. O diretor de operações da corporação, coronel Flávio Godinho, afirmou que as operações acontecerão em locais que estão sendo procurados pelos turistas durante as férias de fim de ano.

*Com informações da Agência Minas

