Dois suspeitos pelo homicídio de um jovem em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foram presos nesta sexta-feira (2). A vítima, de 20 anos, foi assassinada após defender a companheira, que era constantemente insultada por ser transexual. O crime foi cometido em setembro de 2020.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava cortando o cabelo em uma barbearia e levou vários tiros. No mesmo dia, ela havia brigado com um dos autores após ofensas.



A operação foi batizada de Stonewall, em homenagem à revolta de mesmo nome que ocorreu em 28 de junho de 1969, em Nova York, e é considerada um marco na luta por direitos da população LGBTQIA +.

Durante a ação, os policiais também apreenderam as roupas e veículos usados no dia do homicídio. A operação contou com 31 policiais civis, um drone e o canil da polícia.

