Belo Horizonte avançou na flexibilização e liberou o funcionamento do comércio não essencial aos domingos, além de eventos, como festas de aniversário, casamentos e até shows, com limite de 600 pessoas – sentadas e de máscara. Outros setores, porém, ainda não receberam o aval da prefeitura e seguem suspensos na capital.

É o caso do público em estádios para jogos de futebol e esportes em geral. Proibido no início da pandemia, desde março do ano passado eventos esportivos não podem receber torcedores.

Diferente de cinemas, museus e galerias que podem começar a receber público a partir deste sábado (3), boates e clubes de dança de BH ainda não estão liberados para funcionamento. Circos também seguem suspensos, assim como eventos em teatros, shows e espetáculos com público em pé.

Volta às aulas

Quanto às aulas presenciais em escolas e instituições de ensino da capital, ainda não está autorizado o retorno de alunos do ensino médio e estudantes do ensino superior, que seguem no sistema remoto.

Em Belo Horizonte, até então, podem comparecer às escolas os alunos do ensino infantil e crianças do 1º ao 3º ano. A partir de segunda (5), voltam às aulas aqueles do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Em agosto, o retorno ocorre para estudantes do 6º ao 9º ano.

Em nota, a PBH informou que o retorno para este público está relacionado ao Matriciamento de Risco (MR) – medido pela incidência de Covid a cada 100 mil habitantes e sua tendência, a taxa de mortalidade (que implica na pressão sobre o sistema de saúde) e sua tendência. Para a volta do ensino médio, é necessário que o índice seja de pelo menos 81%, enquanto para os demais níveis de ensino é necessário um índice mínimo de 91%.

O Hoje em Dia também questionou sobre o retorno dos eventos mencionados e foi informado pelo Executivo que ainda não há previsão para a retomada destas atividades, "pois depende da evolução dos indicadores e do controle da pandemia, bem como da avaliação dos impactos das aberturas anteriores".

Veja abaixo o que segue suspenso:

Público em estádios e arenas esportivas

Boates

Clubes de dança

Circo

Aula presencial para alunos do ensino médio

Aula presencial para alunos do ensino superior

Veja o que foi liberado em BH

A partir de amanhã, poderão funcionar:

Festas de aniversário;

Festas de casamento;

Cinemas;

Museus;

Galerias;

Teatros (para pessoas sentadas);

Shows (para pessoas sentadas);

Comércio considerado não essencial volta a funcionar aos domingos.

A partir de agosto, estarão liberados os eventos corporativos, feiras e congressos. Veja todas as regras aqui.

